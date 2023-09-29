خريطة قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في أسوان غدا.. المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن إحلال وتجديد عدد من خطوط المياه بالمحافظة في خطوة تهدف إلى تحسين خدمة توزيع المياه في عدد من قرى مدينة كوم أمبو.

وتوقعت الشركة أن تستغرق الأعمال فترة زمنية محدودة، حيث ستبدأ عملية الإحلال والتجديد في الساعة السابعة مساءً من الجمعة 29 سبتمبر 2023، وتستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً من نفس اليوم، لمدة 4 ساعات، لافتة إلى أنه سيتم قطع المياه عن القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

الشركة تهيب بالمواطنين اتخاذ اللازم وتوفير المياه

وتهيب شركة مياه الشرب بالمواطنين والجهات المختصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل بدء الفترة المحددة لضمان استمرارية توفير المياه اللازمة للاستخدام.

جهود مستمرة من الشركة لرفع كفاءة محطات المياه

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتحسين البنية التحتية للمياه وتوفير خدمة مستدامة وموثوقة للمواطنين، ومن المتوقع أن يكون لهذه الأعمال الإحلال والتجديد تأثير إيجابي في تحسين جودة المياه المقدمة وزيادة كفاءة نظام التوزيع.

وتعمل الشركة في إطار أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بكوم أمبو، التي تعتبر حيوية لتلبية احتياجات السكان المحليين بالمياه النقية والصالحة للشرب.