موعد ومناطق قطع المياه غدا بالقاهرة: تمتد لـ8 ساعات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن تفاصيل انقطاع المياه عن 9 مناطق داخل المحافظة، لمدة 8 ساعات اعتبارًا من السبت الموافق 5 مارس الساعة الثامنة وحتى الساعة الرابعة فجرًا يوم الأحد الموافق 6 مارس، نظرًا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000 مم داخل رافع الصعيد.

مناطق انقطاع المياه غدًا في القاهرة

ووفقا لـ شركة مياه الشرب فإن الشركة أهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، في مناطق: رافع الصعيد والمناطق المخدومه منه، مركز تدريب الحرس الجمهوري، تقسيم عمر بن الخطاب، مدينة قباء، شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته، معسكرات الأمن المركزي بشارع جسر السويس، السجن المركزي بالنهضة ومساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة.

ماذا تفعل عند انقطاع المياه؟

ونوهت الشركة بأنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كيفية الإبلاغ عن شكاوى المياه

ونوهت الشركة في وقت سابق، أنه في حال وجود شكوى متعلقة بالمياه مثل ضعفها، أو تكرر حدوث الانقطاع في المكان السكني الخاص به، دون وجود إعلان مسبق من الشركة أو وجود سبب واضح، فإنه يتوجب على المواطن التقدم بشكوى من خلال الطرق التالية:

- الإبلاغ من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- الإبلاغ من خلال إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- الإبلاغ من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- كما خصصت الشركة خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة وهو رقم 15100.

- وأخيرًا يمكن تقديم شكوى عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، والذي يمكن من خلاله استقبال الشكاوى والرد عليها.