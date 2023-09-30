مركز شباب الجزيرة يحصد 23 مركزا في بطولة السويس للكاراتيه

حصد فريق الكاراتيه بمركز شباب الجزيرة، 23 مركزا بعد تألق اللاعبين في بطولة السويس للكاراتيه، ليحصدوا المركز الأول في الترتيب العام بالبطولة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن مركز شباب الجزيرة، التابع لإدارة شباب السويس، شارك في بطولة السويس للكاراتيه، المؤهلة لبطولة الجمهورية للكومتيه، التي أقيمت بمركز شباب المثلث، التابع لإدارة شباب الأربعين، وقد حصد أبطال مركز شباب الجزيرة عدد 15 مركز أول، و 5 مركز ثاني، و 2 مركز ثالث، و1 مركز خامس، بترتيب عام أول كومتيه.

رعاية الشباب والنشء لرفع مستوى جميع الألعاب الفردية

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب الرياضة بمحافظة السويس، إن السويس تشهد اهتمام كبير بمختلف الألعاب الفردية، وينعكس ذلك على تحقيق اللاعبين المراكز المتقدمة في البطولات المحلية بالمحافظة، وكذلك على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتحت إشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.