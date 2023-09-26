فرقة أوبرا القاهرة تفتتح موسمها الفني بـ«الناي السحري» على المسرح الكبير

تفتتح فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، موسمها الفني الجديد 2023- 2024 بالعرض العالمي «الناي السحري»، للموسيقار النمساوى موتسارت، وإخراج هشام الطلي.

والعرض يشارك فيه كل من أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، وكورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، إلى جانب عدد من أعضاء فرقة الرقص المسرحي الحديث، ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعرض على شاشات المسرح الجانبية، وذلك لمدة 4 ليال، وتبدأ في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 28، و29 سبتمبر الجاري، والاحد والاثنين 1، و2 أكتوبر المقبل على المسرح الكبير.

تفاصيل عرض «الناي السحري»

وتدور أحداث الأوبرا فى مصر القديمة وتحكي عن الأمير الوسيم تامينو الذي يسقط مغشياً عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق، فتنقذه ثلاث من وصيفات ملكة الليل، ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا ابنة ملكة الليل فيفتنه جمالها ويقع فى حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو، فيتعهد بتحريرها ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه ابنتها إذا استطاع انقاذها وتعطى للأمير ناياً سحرياً، وتكلف الوصيفات الثلاث بمساعدته في مهمته، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق يرمز إلى الصراع الدائم والمستمر بين قوى الخير وقوى الشر.

يؤدى الأدوار الرئيسية هشام الجندي، بالتبادل مع مصطفى مدحت، في دور «تامينو»، وإلهامي أمين بالتبادل مع عزت غانم وخالد سمير في دور «باباجينو»، ونادر ناجي بالتبادل مع أسامة جمال في دور الراوي، ورشا طلعت بالتبادل مع أميرة رضا وريتا الأشقر فى دور «ملكة الليل»، وداليا فاروق بالتبادل مع تحية شمس الدين ومنى رفلة فى دور «بامينا»، وفالنتين روكيبير بالتبادل مع أسامة جمال فى دور «سارسترو».

ويؤدي قيرونيا فليب وماهيتاب نادر بالتبادل مع سلمى الجبالي دور «الجنيات الثلاث»، ودينا إسكندر وجولي فايظي وليلى إبراهيم بالتبادل مع نورا الألفي ونورستا المرغني ورؤى حسام في دور الوصيفات الثلاث، وإنجى محسن وجاكلين رفيق دور بابجينا، وإبراهيم ناجي وتامر توفيق دور مونوستاتوس، ورامز لباد دور صوت من المعبد، وبرهان الدين فاروق ومينا روفائيل بالتبادل مع أحمد الشيمي وخالد سمير دور مدرعان، ورضا الوكيل في دور الكاهن الأول، وأسامة علي في دور الكاهن الثاني.

وصمم الرقصات شريف رمضان، وديكور وجرافيك محمد عبد الرازق، وإضاءة رضا إبراهيم، وملابس هالة محمود.