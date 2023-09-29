خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا من المنزل.. «مش هتروح الشركة»

بحلول بداية كل شهر، يهتم الكثير من المواطنين بدفع جميع الف اتير الخاصة بالمرافق الأساسية التي يتم استعمالها في المنزل، ومن أبرز الفواتير التي يحرصون على دفعها الكهرباء والغاز والمياه، حرصا منهم على تجنب تراكم الفواتير، الأمر الذي يعرضهم لدفع غرامة مالية أو إزالة العداد الخاص بهم.

ويحرص المواطنون على الاستعلام عن فاتورة المياه بانتظام، حتى يتمكنوا من معرفة القيمة مالية المطلوبة منهم، دون الذهاب إلى الشركة، وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين فرصة الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا

- يقوم العميل بالدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- ثم يقوم باختيار نوع نشاط العقار الذي يرغب في الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به، وتحديد ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- وبعدها يتم تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- ثم يتم تسجيل القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- وبعدها يتم ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحده فقط.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم عرض قيمة فاتورة المياه الخاصة بالعقار المستعلم عنه والتي تتضمن «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة، إجمالي مبلغ الفاتورة».