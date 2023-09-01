5 خطوات للاستعلام عن فاتورة المياه لشهر سبتمبر 2023.. اعرف حجم استهلاكك

يبحث مشتركو فروع شركات مياه الشرب على مستوى جميع المحافظات بدءًا اليوم عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر سبتمبر 2023، من خلال الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه عن شهر سبتمبر 2023

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو شركات المياه من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن الشهر الجاري سبتمبر 2023 باسم المشترك فقط، وفقا لمنشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كالتالي:

5 خطوات للاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه

- الخطوة الأولى:

زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- الخطوة الثانية:

اختيار قائمة «خدماتنا».

- الخطوة الثالثة:

اختيار «احسب فاتورتك بنفسك».

- الخطوة الرابعة:

وهي تتم من خلال كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

الخطوة الخامسة:

وهي آخر خطوة تتم للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

الطرق التقليدية للاستعلام عن فاتورة المياه

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن هناك عددًا من الآليات تمكن المشتركون من الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر سبتمبر 2023 بالطريقة التقليدية، من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.