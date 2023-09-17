خطوات دفع فاتورة المياه «أون لاين» من تطبيق 125.. «وإنت في البيت»

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعض الخطوات اللازم اتباعها لجميع المشتركين بجميع الفروع والإدارات في شركات المياه على مستوى جميع المحافظات، وذلك لدفع فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق 125 «وأنت في بيتك» دون الحاجة للذهاب إلى الشركة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة حددت للمواطنين خطوات دفع فاتورة مياه الشرب أونلاين من خلال تطبيق 125 إلكترونيًا.

خطوات دفع فاتورة المياه أونلاين من خلال تطبيق 125

تبدأ الخطوة الأولى بقيام المشترك بتحميل تطبيق 125 مجانا على الهاتف.

الخطوة الثانية إنشاء حساب بالبيانات التي تظهر أمامه.

الخطوة الثالثة يحدد المستهلك للشركة التابع لها.

الخطوة الرابعة يقوم المستهلك بإدخال الرقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه.

الخطوة الأخيرة تظهر قيمة الفاتورة، ويكون متاحا سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

ما هي مميزات تطبيق 125؟

1- يتم سداد قيمة فاتورة المياه أونلاين.

2- يتم إرسال إشعارات للمستهلك بتوقيتات انقطاع المياه لتنبيه ولتدبير احتياجاتهم من المياه.

3- تلقي شكاوى المواطنين وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

4- يمكن للمستهلك تصوير أماكن الأعطال وإرسالها عبر التطبيق.

5- يتيح التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

6- تعلم كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.