كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وطرق الدفع.. 5 خطوات «أونلاين»

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه، ودفع القيمة الاستهلاكية، وذلك في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، والتسهيل على المواطنين.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

1- يقوم المشترك بالدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من هنا.

2- الضغط على أيقونة خدمتنا، واختر منها احسب فاتورتك بنفسك.

3- يقوم المشترك بالتسجيل البيانات الخاصه به «بيانات صاحب العداد»، مثل محافظته، قراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات، نوع النشاط، منزلي أو خدمي، وعدد وحدات العقار، أو الشقق المشتركة في عداد المياه، مع توضيح حالة الصرف الصحي، مخدوم أم لا.

4- الضغط على زر الاستعلام.

5- سيظهر للمشترك على الشاشة فاتورة المياه 2023، وبها كمية المياه المستهلكة واستهلاك الوحدة وتحديد الشريحة وسعر المتر وقيمة استهلاك المياه وخدمات الجهاز التنظيمي والصرف الصحي وفي النهاية يظهر «اجمالي الاستهلاك».

طرق دفع فاتورة المياه

1- يمكنك للمشترك دفع فاتورة المياه عن طريق شركات التحصيل الإلكتروني، من خلال «ضامن - فوري - مصاري».

2- أو من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

3- الدفع عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.