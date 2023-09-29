«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تصل إلى 37

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة ووصول العظمى إلى 37 درجة مئوية، بسبب التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية وشبة الجزيرة العربية، لذا ستكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى.

انخفاض الحرارة في ساعات الليل المتأخرة

وأضافت «منار غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، ودينا شرف، أنّه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافتة إلى وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون ميعاد تكونها في الصباح الباكر، وتؤدي إلى الانخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ في الانتهاء مع صعود الشمس.

سقوط أمطار خفيفة

تابعت بأنّ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن في جنوب البلاد منها الأقصر، وأسوان وأبو سمبل وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الغد، وسنلاحظ انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات مئوية، وستستمر حتى نهاية الأسبوع، وتكون الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، مع هطول أمطار على المناطق الشمالية الساحلية.