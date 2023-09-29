ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد اليوم.. وتحذيرات من التعرض للشمس

تشهد محافظات الصعيد طقسا شديد الحرارة اليوم، حيث تتجاوز درجة الحرارة العظمى 45 مئوية في بعض المدن، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد من التعرض لأشعة الشمس مباشرة خاصة فترة الظهيرة، وتنخفض درجات الحرارة نسبيا خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا، مع وجود شبورة في عدة مدن صباحا.

نصائح بارتفاع درجات الحرارة بطقس اليوم

وأصدرت غرف العمليات والمتابعة بمحافظات الصعيد، عدة نصائح وتحذيرات للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة في طقس اليوم منها:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- الإكثار من تناول السوائل.

- وضع مياه للطيور والحيوانات أمام المنازل.

- إزالة الأشياء القديمة في الشرفات والأسطح لتجنب الحرائق.

- ترك جزء من زجاج السيارات مفتوحا.

- عدم ترك مواد غازية أو قابلة للاشتعال في السيارة أثناء توقفها تحت أشعة الشمس.

- غلق النوافذ والأبواب جيدا بالمناطق المتاخمة للمناطق الصحراوية لتجنب دخول الحشرات.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة ستنخفض بمعدل 4 درجات مئوية بداية من الأحد المقبل، ويستمر الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.