تشييع جنازة نجل السفيرة مشيرة خطاب.. والده توفي قبل أسبوعين

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود حسين خطاب نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي غيبه الموات اليوم، ليلحق بوالده الذي رحل قبل أسبوعين.

وفاة نجل مشيرة خطاب

وقال المجلس في بيان: «يتقدم السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكل العاملين بالمجلس، بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأسرة الكريمة، في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله».

جنازة نجل مشيرة خطاب

وتابع: «شيعت جنازة نجل مشيرة خطاب، اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة في مدينة نصر».