المنشد محمود هلال: أغنية «يا صلاة الزين» وش الخير عليّ

قال المنشد محمود هلال، إنَّه يحب إنشاد أغنية «يا صلاة الزين»، التي يعشقها، وأنَّ لها سحر خاص في أدائها يجعله مندمج معها.

هلال: «يا صلاة الزين».. أول أغنية تطلب مني في الحفلات

وأضاف «هلال»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنها كانت «وش الخير عليه»، مستطرداً: «غنيتها في أول حفل شاركت فيه وسمعتها من الشيخ طه الإسكندراني، ويتم طلبها مني في كل حفل أشارك فيه».

لا أنسى فضل والداي ودعمهما

وتابع المُنشد محمود هلال، أنه تلقى دعماً كبيراً من أسرته ولا ينسى فضل والديه: «والداي صاحبا فضل كبير وهما أكثر من شجعوني ووقفا بجانبي، فضلاً عن مشايخي بسبب دراستي الأزهرية».