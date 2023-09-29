الصدفة تنقذ أسرة عراقية من حريق حفل زفاف نينوي.. السر في تغيير الطاولة

لعبت الصدفة دورا في نجاة أسرة عراقية من الحريق الذي نشب في قاعة أفراح بمدينة نينوي، وذلك بعد أن غيرت الأسرة مكان جلوسها في القاعة بعدما شغلت طاولة قريبة من «مسرح العروسين»، ولكن نظرا لعدم وجود مقعد لأحد أفراد الأسرة، اضطروا للانتقال لمكان آخر، ما تسبب في إنقاذ حياتهم.

تغيير الطاولة أنقذ الأسرة

القصة نقلتها وكالة «بغداد اليوم» عن عامر أنطو ميخو، البالغ من العمر 58 عاما، الذي اصطحب أسرته البالغ عددها 7 أفراد لقاعة ابن الهيثم، التي شهدت فاجعة الحريق، ودخل الرجل مع أسرته القاعة مبكرًا من أجل اختيار طاولة قريبة من منتصف القاعة ليشاهدوا فقرات حفل زفاف نينوي.

وذهب المواطن، إلى القاعة مع زوجته وولديه وابنته وزوجة ابنه وحفيدين اثنين، وتمكنوا بالفعل من الجلوس في مكان قريب جدا من منتصف القاعة، لكن أحد أبنائه تأخر قليلا، ولم يجد مكانا حيث كانت تجلس عائلته، وعندها طلب من أسرته تغيير الطاولة إلى واحدة قريبة من المدخل الرئيسي، حيث كانت هناك العديد من الأماكن الشاغرة، وبالفعل استجابت الأسرة، وكانت هذه اللحظة الفارقة التي ساهمت في نجاتهم جميعا.

وفور اشتعال النيران، تمكن «ميخو» وأسرته من الخروج والهرب فور اشتعال النيران في سقف القاعة، في الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص و150مصاب في محافظة نينوي بالعراق.