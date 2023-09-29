محمود هلال: ذهابي لـ«الكُتّاب» في الصغر أفادني كثيرا في رحلة الإنشاد

قال المنشد محمود هلال، إنه كان يذهب إلى الكُتّاب في صغره، وتلقى العلوم التي ساعدته على النطق الصحيح، وبالتالي برع وتميز في الإنشاد الديني، «تعلمت في الكتاب مثل رفاقي، وذهبنا إليه بغرض تعلم مخارج الحروف والنطق الصحيح والتجويد».

هلال: الكُتّاب كان أساسيا ويذهب إليه الطفل بمجرد تعلمه الكلام

وأضاف «هلال»، خلال استضافته ببرنامج «مدد»، من تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الكُتّاب في السابق كان مرحلة أساسية لـ تعليم الأطفال: «كلنا زمان كنا نروح الكتاب بمجرد ما يبدأ الطفل في الكلام.. من 7 صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً نقرأ القرآن ونتعلم».

الكتاب أبرز أسباب تميزي في الإنشاد

وتابع المُنشد الديني، محمود هلال: «من ضمن أسباب تميزي في الإنشاد مخارج الألفاظ المنضبطة كما أن قراءة القرآن مفيدة للغاية ومدح النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – باللغة العربية الفصحى»، مستطردا: «بنقول حاجات حلوة، وإن مكنش اللفظ يخرج بطريقة صحيحة سيكون هناك صعوبة على المتلقي أثناء سماعه الإنشاد».