حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملة تموين على المنتزه

وأشار «القلش»، إلى إن إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 56 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 29 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذ لقرار النيابة

تموين وسط

وأضاف محمود القلش إن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير عدد 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

حملة تموين شرق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 7 محاضر امتناع عن بيع وحجب السجائر، وتحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.