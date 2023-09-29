مديرة بنك الدم بـ«القومي للأورام»: هدفنا الحفاظ على المتبرع ومساعدة المريض

قالت الدكتورة ماريهان فودة مديرة بنك الدم بالمعهد القومي للأورام، إن الهدف في بنك الدم الحفاظ على المتبرع ومساعدة المريض، مشيرة إلى أن المتبرع يقوم بتوقيع استمارة تتضمن التاريخ المرضي وبياناته، ويقوم بعد ذلك الطبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة نسبة الهيموجلوبين والتبرع بعد ذلك.

التبرع بالدم لا يستغرق أكثر من 10 دقائق

وأضافت مديرة بنك الدم بالمعهد القومي للأورام خلال لقائها ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، تقديم الإعلامي أحمد يونس، قائلة: «التبرع بالدم لا يستغرق أكثر من 10 دقائق؛ ولكن في المقابل تكون فوائده كبيرة للغاية سواء للمتبرع أو للمريض، ومن بين تلك الفوائد أن المتبرع يجدد خلايا الدم بتاعته، كما بيقلل احتمالية حدوث أمراض القلب والسرطان».

وتابعت: «كيس الدم الواحد ممكن يفيد من 2 مريض إلى 3 مرضى لأنه بعد فحص الدم والتأكد من خلوه من أية فيروسات بيتم تقسيمه إلى دم مكدس وبلازما وصفائح دموية، كمان بتروح لمرضى السرطان مجاني».

مرضى السرطان

واستكملت حديثها: مرضى السرطان اللي بياخدوا كيماوي، الكيماوي بيؤثر على خلايا الدم وبالتالي بيقللها وممكن يجيله نقص في كرات الدم الحمراء أو إنيميا أو نقص في الصفائح الدموية أو احتمالية حدوث نزيف وبالتالي فإن علاج تلك الحالات هو أخذ صفائح دموية أو جرعات من الدم».