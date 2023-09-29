الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، يتساءل عنها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء محافظات مصر، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي تفصلنا ساعات عن انطلاقها، لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة.

تنشر «الوطن» الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، وذلك في ضوء ما تقدمه من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي وجهته إلى مديرياتها بالمحافظات المختلفة، التي تشتمل العديد من فئات الطلاب الذي يحق لهم عدم سداد المصروفات الدراسية.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وجاءت الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024 بالمدارس الحكومية، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 على النحو التالي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية في جميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب.

-الملتحقون بدور الرعاية.

- مقدمو البحوث الاجتماعي المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية مدرجاً بها سبب الحصول على الإعفاء من الفئات الآتية «وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء المرأة المعيلة، والمطلقة، ومهجور العائل، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً من غير القادرين»، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة الاجتماعية كل عام.

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تفيد ذلك.

- طلاب مدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس المحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة، ومدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.