قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024.. اعرفها الآن

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له السبت المقبل 30 سبتمبر، ولذا يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024

وجاءت قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024، مختلفة من صف إلى صف، وفقًا لوزارة التربية والتعليم، وتأتي بالترتيب كالتالي:

المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية

- تبلغ مصروفات الصف الأول رياض أطفال في المدارس الحكومية هذا العام نحو 305 جنيهات.

- تبلغ مصروفات المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي 305 جنيهات.

- مصروفات الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.

- مصروفات المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.

- مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات 2220 جنيها.

- الصف الأول الثانوي العام خدمات 220 جنيها.

- مصروفات المدارس الصف الأول الثانوي الفني خدمات 2020 جنيها.

- طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي 512.90 جنيه.

- طلاب الصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه.

- طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الفني 212.60 جنيه.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- أبناء المرأة المعيلة.

- أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.

- أبناء المكفوفين.

- ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي.

- أبناء مصابي الثورة.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (في محافظة البحر الأحمر).

- طلاب مدارس شمال سيناء.

- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة.

- طلاب مدارس الفصل الواحد.

- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

- الطلاب المتحررون من الأمية الملتحقين بالمدارس.