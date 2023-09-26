قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024.. اعرفها الآن
كتب:
عبدالعزيز سلامة
09:02 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
قيمة المصروفات المدرسية - تعبيرية
أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له السبت المقبل 30 سبتمبر، ولذا يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.
قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024
وجاءت قيمة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف الدراسية 2023-2024، مختلفة من صف إلى صف، وفقًا لوزارة التربية والتعليم، وتأتي بالترتيب كالتالي:
المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية
- تبلغ مصروفات الصف الأول رياض أطفال في المدارس الحكومية هذا العام نحو 305 جنيهات.
- تبلغ مصروفات المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي 305 جنيهات.
- مصروفات الصف الأول الإعدادي 205 جنيهات.
- مصروفات المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي العام 520 جنيها.
- مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات 2220 جنيها.
- الصف الأول الثانوي العام خدمات 220 جنيها.
- مصروفات المدارس الصف الأول الثانوي الفني خدمات 2020 جنيها.
- طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي 512.90 جنيه.
- طلاب الصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه.
- طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي الفني 212.60 جنيه.
الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة.
- أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.
- أبناء المكفوفين.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي.
- أبناء مصابي الثورة.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (في محافظة البحر الأحمر).
- طلاب مدارس شمال سيناء.
- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة.
- طلاب مدارس الفصل الواحد.
- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.
- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
- الطلاب المتحررون من الأمية الملتحقين بالمدارس.