إرهاصات سبقت مولد النبي محمد.. أبرزها حادث الفيل

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، عن إرهاصات مولد النبي - صلى الله عليه وسلم، إنَّ الله – عز وجل – نور الدنيا والأكوان بقدوم رسول الله، والنبي العدنان قبله كانت الدنيا في ظلام، إلى أن نورها خالقها بخير الأنام، سيدنا محمد.

أبيات أحمد شوقي في مدح النبي محمد ومولده

وأضاف «عزام» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، تاليا أبيات من الشعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، في حب ومدح رسول الله ويوم مولده: «وُلِدَ الهُدى فَالكائِناتُ ضِياءُ .. وَفَمُ الزَمانِ تَبَسُّمٌ وَثَناءُ، الروحُ وَالمَلَأُ المَلائِكُ حَولَهُ .. لِلدينِ وَالدُنيا بِهِ بُشَراءُ».

فرحة الكون بمولد النبي محمد

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، أنَّ أبيات الشعر التي تصف فرحة الكون وكأنه يهلل فرحاً بقدوم وميلاد سيدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم، مشيراً إلى الارهاصات التي سبقت مولد النبي، وأنَّ الارهاصات تطلق على الأمور التي تسبق حدوث المعجزة والنبوة التي يأتي بها النبي لقومه متحدياً بها إياهم، والإرهاصات مثل: «حادث الفيل الذي سبق مولد سيدنا محمد».