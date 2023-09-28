سائق ينقل المواطنين مجانا في الفيوم إحياء لذكرى المولد النبوي: المكسب مش فلوس

حالة من البهجة خيّمت على أهالي محافظة الفيوم، اليوم الخميس، بعدما شاهدوا سائقًا قرر نقل الجميع مجانا على مدار اليوم، دون أيّ مقابل، رافضًا الحصول على أجرة منهم احتفالًا وإحياءًا لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قام بتعليق ملصقات على كافة جوانب السيارة، وداخلها مدون عليها عبارة«السيارة تعمل اليوم لحبيبي رسول الله».

وطافت سيارة سيرفيس خط 5 سيرها اليوم داخل مدينة الفيوم، لنقل المواطنين بالركاب مجانا ابتهاجًا بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم إصرار الركاب على دفع الأجرة إلا أنّه رفض الحصول على أيّ مقابل أو أجرى من المواطنين.

عادة كل سنة

وقال حمدان أبو رضوى، سائق سرفيس بمحافظة الفيوم، إنّه اعتاد منذ شرائه السيارة أنّ يجعل يوم المولد النبوي الشريف مجانا لكل الركاب حبًا في رسول الله، مُشيرًا إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى لعمل تلك المبادرة.

الركوب مقابل ذكر الرسول

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى إنّه اكتفى على مدار اليوم بمطالبة الركاب بذكر رسول الصلاة، والصلاة عليه، ليأخذ ثوابا وحسنات طوال الطريق من منطقة المسلة حتى الصوفى، مُشيرًا إلى أنّه يكون شديد الفرحة بذكر المواطنين للرسول في سيارته، ويشعر بأنّ ذلك هو المكسب الحقيقي وليس المال.

نقل عدد كبير من الركاب

وأوضح أنّه قام بلصق عدد من الملصقات من مختلف الجوانب وداخل السيارة منذ مساء أمس، واستيقظ في الصباح باكرًا وطاف بخط سيره حتى يعرف المواطنين ويقبلون على الركوب معه، حتى يقوم بنقل عدد كبير من المواطنين، ويكسب المزيد من الحسنات، مؤكدًا أنّه كان حريصًا على التنقل بسرعة لنقل أكبر عدد ممكن ويعتبر ذلك بركة ورزقا من الله.

دعاء الركاب له أسعده

وكشف أنّ أكثر ما أسعده هو شكر المواطنين له، والدعاء له بأن يجزيه الله خيرًا، ويذكرون الله ويصلون على الرسول طوال الطريق، مما يطرح البركة في رزقه وفي سيارته.