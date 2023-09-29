استقبال حافل بالورود لأنغام في مطار الكويت لدى وصولها لإحياء حفلين

وصلت المطربة أنغام لمطار الكويت الدولي، وسط استقبال حافل من محبيها، مقدمين لها باقات الورود وعبارات الحب والمودة، للفنانة الكبيرة ولبلدها مصر.

أنغام تحيي حفلين في الكويت

ومن المقرر أن تحيي النجمة الكبيرة حفلين متتاليين لصوت مصر، على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، اليوم 29 سبتمبر الجاري، وغدا، وذلك تلبية لرغبات الآلاف من محبيها عقب نفاد تذاكر الحفل الأول بعد طرحها بساعات قليلة.

أنغام أحيت حفلا في مدينة العلمين

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حفل صوت مصر، الذي أقيم مؤخرا، ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان «العالم علمين» خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي، الذي تغنت فيه أنغام في حب مصر بمرحلة الطفولة، من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي.