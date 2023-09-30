الجمهور يشيد بأغنية «بلاد البخت» لـ هاني شاكر: «هادفة لأمير الغناء العربي»

إشادات عديدة نالها الفنان هاني شاكر على أغنيته «بلاد البخت»، التي طرحها أول أمس الخميس عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وشارك هاني شاكر، الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لتنهال عليه التعليقات من الجمهور.

وقال تعليق: «ما أجمل الكلمات لا أحد يقدمه بهذا الإحساس والكلمات يا أستاذ هاني يا أميرالوطن العربي والعالم».

وعلق آخر: «حلوة وطريفة وهادفة، من أغاني هاني الحكيمة»، وقال تعليق آخر: «جميلة جدا طول عمرك جميل في كل اختياراتك»، وقال تعليق: «ناس بختها فوق وناس بختها تحت.. بالتوفيق والنجاح يا أمير الغناء العربي أستاذ هاني شاكر حبيب الملايين».

بلاد البخت

«بلاد البخت» من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر محمد جودة.