«بلاد البخت» أحدث أغنيات هاني شاكر على جميع منصات وتطبيقات الموسيقى

طرح الفنان هاني شاكر منذ قليل، أحدث أغانيه بعنوان «بلاد البخت»، على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بتقنية الـAI، وتفاعل كبير من رواد السوشيال معها منذ نزولها.

تفاصيل بلاد البخت

«بلاد البخت» من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغنيات أمير الغناء العربي لهذا العام، بعد طرحه مؤخرا أغنيتي «الكبير، ومروق»، الذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

هاني شاكر يعيش حالة من الانتعاشة الفنية

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني هذه الفترة، بعد طرحه أغنيتي «الكبير ومروق»، وإحيائه للعديد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، والتحضير لعدد كبير من المشاريع الغنائية، التي يطرحها خلال الفتره المقبلة.

كما أعرب صناع الأغنية عن سعادتهم بالتعاون مع نجم كبير بحجم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وأنهم يقوموا خلال هذه الفتره بتحضير العديد من المشاريع الغنائية القادمة، التي يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف، يكون مفاجأة للجمهور العربي.

كما يعقد العديد من الجلسات الفنية مع عدد كبير من أشهر صناع الأغنية بالوطن العربي، من ملحنين وشعراء وموزعين، للاستقرار على المشاريع الغنائية المنفذة.