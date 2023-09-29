اقرأ في عدد «الوطن» غدا: انطلاق العام الجديد في المدارس والجامعات

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- وزير التعليم: «الانضباط» عنوان العام الجديد والمناهج سترضى كافة أطراف المنظومة

- د. رضا حجازى لـ«الوطن» تزامناً مع انطلاق الدراسة اليوم

- لن نقبل بوجود أى طالب دون مقعد داخل فصله نستخدم الذكاء الاصطناعى لتقديم المحتوى للطلاب

- أعددنا 3 مسارات مجانية وبأجر رمزى كبدائل للدروس الخصوصية.. وإجراءات الدولة لسد عجز المدرسين غير مسبوقة.. وتيسيرات لحصول ذوى الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة

-اليوم.. انطلاق العام الجديد فى المدارس والجامعات

- تعليمات وزارية بحظر العقاب البدنى والنفسى للطلاب.. وتفعيل دور الإخصائى الاجتماعى

-«المتحدة»: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة

- الشركة: نرحب بالتواصل مع حملات المرشحين للانتخابات فى إطار قواعد مهنية منظمة

- نافذة رأي

- فريدة الشوباشي: «شرَّفنى الأستاذ بإجراء حوار معه للإذاعة التى كنت أعمل بها فى باريس، وذهلت عندما قال لى إنه يتابعنى، كدت أطير من الفرح».

- الأب بطرس دانيال: «كم هى ثمينة كلمة «شكراً» عندما نتفوه بها للجميع وبنوعٍ خاص للذين هم محرومون منها ولا يسمعونها بسبب فقرهم وحرمانهم ومكانتهم الاجتماعية».

- محمد مسعود: «لم يكن جمال الغيطانى يعلم أن القدر الذى جعل الرئيس جمال عبدالناصر يُثنى على تحقيقه الصحفى سيجمعه به مرة أخرى، لكن هذه المرة وجهاً لوجه».

- أحمد عاطف: «يقينى أن تجربة الأستاذ هيكل هى بنت زمانها ونتاج عصرها وتحولاته الكبرى، وعلامة مضيئة فى تاريخ الأمة العربية، بما أضافته للصحافة والتاريخ وفن الكتابة».

- فاروق الدسوقي: «جلست إلى الجنرال «سوار الذهب» أحاوره، أستمع إليه بإنصات وإعجاب شديدين، هذا الرجل يشبهنى، نتقاسم سوياً الأرض والنيل وبعض الملامح والطباع».

- «الأوقاف»: «السيسى» خصص 50 مليون جنيه سنوياً لخدمة القرآن

- انتخابات الرئاسة التوكيلات مستمرة

- استمرار توافد المواطنين على الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد المرشحين

- «الوطنية»: لم نرصد مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد فى مكاتب التوثيق

- بتوجيهات رئاسية.. المجمع الطبى للقوات المسلحة يستقبل «فولة» لعلاجه

- اللاعب لـ«السيسى»: «سعيد باهتمامك يا ريس وبشكرك كابن من أبنائك.. وربنا يقويك ويعينك»

- ليلة «الريمونتادا»

- الزمالك يواجه أرتا سولار فى الكونفيدرالية و«أوسوريو» يدفع بالقوة الضاربة

- الأهلى يستعد لإنبى وتعليمات للاعبين بالتخلص من ظاهرة إهدار الفرص

- «صلاح» يقود «الريدز» ضد توتنهام.. و«السيتى» يواجه وولفرهامبتون

الصفحة الثانية

-«الوطنية للانتخابات»: حريصون على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.. وسياسيون: حملات التشكيك ممنهجة

-«الهيئة»: لم نرصد أى مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد.. و«الجيل»: البيان حاسم وواضح وقرارات الهيئة تتفق مع أحكام الدستور.. و«مستقبل وطن» بسوهاج: الهيئة حريصة على تذليل العقبات لضمان سير العملية الانتخابية دون مشاكل

- «الريادة المصرى»: مكاتب الشهر العقارى لم تمنع أحداً من تحرير توكيل لمرشح رئاسى محتمل وندعم «السيسى».. و«الريس»: الشائعات والتشكيك أدوات يستخدمها المتنافسون فى أى استحقاق دستورى

-بالأغانى وأعلام مصر.. المصريون يواصلون تحرير توكيلات تأييد المرشحين

- مسيرة حاشدة فى «منيا القمح» لدعم ترشح الرئيس.. وأمين عام «مستقبل وطن»: وعى المواطنين بالاستقرار ظهر أمام مقار التوثيق

-رئيس الجالية المصرية بألمانيا: حررت أول توكيل لدعم ترشح «السيسى»

-علاء ثابت: مصر حققت إنجازات ملموسة فى عهد الرئيس.. ويجب استكمال بناء الجمهورية الجديدة

- دشّنا حملة «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج بضرورة المشاركة ودعم الرئيس.. ويجب علينا المشاركة فى العرس الديمقراطى

الصفحة الثالثة

-وزير التعليم: «الانضباط» عنوان العام الجديد.. وتوزيع الكتب بداية الدراسة.. والمناهج سترضى كافة أطراف المنظومة

-د. رضا حجازى فى حوار خاص لـ«الوطن» تزامناً مع انطلاق الدراسة اليوم

-أعددنا 3 مسارات مجانية وبأجر رمزى كبدائل للدروس الخصوصية ونستخدم «الذكاء الاصطناعى» فى تقديم المحتوى للطلاب

- سنفاجئ الطلاب بصغر حجم الكتب الدراسية دون إخلال بالمناهج.. ولأول مرة بنوك أسئلة من الرابع للثالث الثانوى.. ولا إلغاء للامتحانات الشهرية

- حظر واجبات الأطفال لأسباب تربوية.. ونبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات التعليم فى حدود الإمكانات المتاحة وترتيب أولوياتنا فى إدارة الموارد

- قررنا غلق المدارس الخطرة من الناحية الإنشائية لحين تأمينها.. والأدوار العليا لطلبة الصفوف العليا فقط.. ورفع الوعى بلغة الإشارة وإدراجها فى المناهج

-إجراءات الدولة لسد عجز المدرسين غير مسبوقة.. ولن يكون هناك فصل واحد دون معلم.. وحوافز للمعلمين المنضبطين.. وخدمات استثنائية لذوى الهمم

- مدارس مصر مليئة بالطلاب الموهوبين.. وأطلقنا عدداً من المبادرات الرياضية والثقافية أبرزها «أولمبياد مصر والدورى والمسرح المدرسى»

الصفحة الرابعة

-إثارة ومفاجآت.. حصاد الجولة الثانية من المتعة: 14 هدفاً و6 ركلات جزاء دراما كروية.. و«لطفى وإمام وزيزو وتاو» فى الصدارة

- الراحة مرفوضة.. الأهلى يستعد لـ«إنبى».. وتعليمات للتخلص من ظاهرة إهدار الفرص

-ليلة الريمونتادا.. الزمالك بقوته الضاربة مع «أرتا سولار» بالكونفيدرالية

- الـ«بريميرليج» على صفيح ساخن.. «السيتى» ضد وولفرهامبتون.. و«صلاح» يقود ليفربول فى قمة توتنهام

الصفحة الخامسة

-نافذة رأي

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مئوية أسطورة الصحافة

-مقال رأي لـ هبة أمين، بعنوان: البحث عن حياة مشحونة «عواطف ومخدات»

-مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور

-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: أين اختفت السامبا «بتاعتنا»؟

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: كلمة السر في نهضة الدول

-مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: كيف نتعلم من الأمثلة السيئة

مقال رأي لـ ناجح إبراهيم، بعنوان: محمد والمسيح.. وواقعنا المعاصر

-مقال رأي لـ فاروق الدسوقي، بعنوان: 20 دقيقة في حضرة «سوار الذهب»

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ أحمد عاطف، بعنوان: «مئوية هيكل».. و«أنت من أهله يا أستاذ»

-مقال رأي لـ رامي جلال، بعنوان: بين المشاركة والمباركة!

-مقال رأي لـ الحسين محمد، بعنوان: أشرف مروان.. ضحية الأكاذيب الإسرائيلية

-مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: تاريخ صلاحية الأغنية الوطنية

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: الحبر والدم.. أيام وحكايات «جمال الغيطاني» على الجبهة

-بروفايل.. «الغيطاني» مراسلا حربيا «إحنا دمنا كاكي»