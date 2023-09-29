اقرأ في عدد «الوطن» غدا: انطلاق العام الجديد في المدارس والجامعات
كتب:
محمد عزالدين
08:11 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- وزير التعليم: «الانضباط» عنوان العام الجديد والمناهج سترضى كافة أطراف المنظومة
- د. رضا حجازى لـ«الوطن» تزامناً مع انطلاق الدراسة اليوم
- لن نقبل بوجود أى طالب دون مقعد داخل فصله نستخدم الذكاء الاصطناعى لتقديم المحتوى للطلاب
- أعددنا 3 مسارات مجانية وبأجر رمزى كبدائل للدروس الخصوصية.. وإجراءات الدولة لسد عجز المدرسين غير مسبوقة.. وتيسيرات لحصول ذوى الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة
-اليوم.. انطلاق العام الجديد فى المدارس والجامعات
- تعليمات وزارية بحظر العقاب البدنى والنفسى للطلاب.. وتفعيل دور الإخصائى الاجتماعى
-«المتحدة»: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة
- الشركة: نرحب بالتواصل مع حملات المرشحين للانتخابات فى إطار قواعد مهنية منظمة
- نافذة رأي
- فريدة الشوباشي: «شرَّفنى الأستاذ بإجراء حوار معه للإذاعة التى كنت أعمل بها فى باريس، وذهلت عندما قال لى إنه يتابعنى، كدت أطير من الفرح».
- الأب بطرس دانيال: «كم هى ثمينة كلمة «شكراً» عندما نتفوه بها للجميع وبنوعٍ خاص للذين هم محرومون منها ولا يسمعونها بسبب فقرهم وحرمانهم ومكانتهم الاجتماعية».
- محمد مسعود: «لم يكن جمال الغيطانى يعلم أن القدر الذى جعل الرئيس جمال عبدالناصر يُثنى على تحقيقه الصحفى سيجمعه به مرة أخرى، لكن هذه المرة وجهاً لوجه».
- أحمد عاطف: «يقينى أن تجربة الأستاذ هيكل هى بنت زمانها ونتاج عصرها وتحولاته الكبرى، وعلامة مضيئة فى تاريخ الأمة العربية، بما أضافته للصحافة والتاريخ وفن الكتابة».
- فاروق الدسوقي: «جلست إلى الجنرال «سوار الذهب» أحاوره، أستمع إليه بإنصات وإعجاب شديدين، هذا الرجل يشبهنى، نتقاسم سوياً الأرض والنيل وبعض الملامح والطباع».
- «الأوقاف»: «السيسى» خصص 50 مليون جنيه سنوياً لخدمة القرآن
- انتخابات الرئاسة التوكيلات مستمرة
- استمرار توافد المواطنين على الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد المرشحين
- «الوطنية»: لم نرصد مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد فى مكاتب التوثيق
- بتوجيهات رئاسية.. المجمع الطبى للقوات المسلحة يستقبل «فولة» لعلاجه
- اللاعب لـ«السيسى»: «سعيد باهتمامك يا ريس وبشكرك كابن من أبنائك.. وربنا يقويك ويعينك»
- ليلة «الريمونتادا»
- الزمالك يواجه أرتا سولار فى الكونفيدرالية و«أوسوريو» يدفع بالقوة الضاربة
- الأهلى يستعد لإنبى وتعليمات للاعبين بالتخلص من ظاهرة إهدار الفرص
- «صلاح» يقود «الريدز» ضد توتنهام.. و«السيتى» يواجه وولفرهامبتون
الصفحة الثانية
-«الوطنية للانتخابات»: حريصون على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.. وسياسيون: حملات التشكيك ممنهجة
-«الهيئة»: لم نرصد أى مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد.. و«الجيل»: البيان حاسم وواضح وقرارات الهيئة تتفق مع أحكام الدستور.. و«مستقبل وطن» بسوهاج: الهيئة حريصة على تذليل العقبات لضمان سير العملية الانتخابية دون مشاكل
- «الريادة المصرى»: مكاتب الشهر العقارى لم تمنع أحداً من تحرير توكيل لمرشح رئاسى محتمل وندعم «السيسى».. و«الريس»: الشائعات والتشكيك أدوات يستخدمها المتنافسون فى أى استحقاق دستورى
-بالأغانى وأعلام مصر.. المصريون يواصلون تحرير توكيلات تأييد المرشحين
- مسيرة حاشدة فى «منيا القمح» لدعم ترشح الرئيس.. وأمين عام «مستقبل وطن»: وعى المواطنين بالاستقرار ظهر أمام مقار التوثيق
-رئيس الجالية المصرية بألمانيا: حررت أول توكيل لدعم ترشح «السيسى»
-علاء ثابت: مصر حققت إنجازات ملموسة فى عهد الرئيس.. ويجب استكمال بناء الجمهورية الجديدة
- دشّنا حملة «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج بضرورة المشاركة ودعم الرئيس.. ويجب علينا المشاركة فى العرس الديمقراطى
الصفحة الثالثة
-وزير التعليم: «الانضباط» عنوان العام الجديد.. وتوزيع الكتب بداية الدراسة.. والمناهج سترضى كافة أطراف المنظومة
-د. رضا حجازى فى حوار خاص لـ«الوطن» تزامناً مع انطلاق الدراسة اليوم
-أعددنا 3 مسارات مجانية وبأجر رمزى كبدائل للدروس الخصوصية ونستخدم «الذكاء الاصطناعى» فى تقديم المحتوى للطلاب
- سنفاجئ الطلاب بصغر حجم الكتب الدراسية دون إخلال بالمناهج.. ولأول مرة بنوك أسئلة من الرابع للثالث الثانوى.. ولا إلغاء للامتحانات الشهرية
- حظر واجبات الأطفال لأسباب تربوية.. ونبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات التعليم فى حدود الإمكانات المتاحة وترتيب أولوياتنا فى إدارة الموارد
- قررنا غلق المدارس الخطرة من الناحية الإنشائية لحين تأمينها.. والأدوار العليا لطلبة الصفوف العليا فقط.. ورفع الوعى بلغة الإشارة وإدراجها فى المناهج
-إجراءات الدولة لسد عجز المدرسين غير مسبوقة.. ولن يكون هناك فصل واحد دون معلم.. وحوافز للمعلمين المنضبطين.. وخدمات استثنائية لذوى الهمم
- مدارس مصر مليئة بالطلاب الموهوبين.. وأطلقنا عدداً من المبادرات الرياضية والثقافية أبرزها «أولمبياد مصر والدورى والمسرح المدرسى»
الصفحة الرابعة
-إثارة ومفاجآت.. حصاد الجولة الثانية من المتعة: 14 هدفاً و6 ركلات جزاء دراما كروية.. و«لطفى وإمام وزيزو وتاو» فى الصدارة
- الراحة مرفوضة.. الأهلى يستعد لـ«إنبى».. وتعليمات للتخلص من ظاهرة إهدار الفرص
-ليلة الريمونتادا.. الزمالك بقوته الضاربة مع «أرتا سولار» بالكونفيدرالية
- الـ«بريميرليج» على صفيح ساخن.. «السيتى» ضد وولفرهامبتون.. و«صلاح» يقود ليفربول فى قمة توتنهام
الصفحة الخامسة
-نافذة رأي
-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مئوية أسطورة الصحافة
-مقال رأي لـ هبة أمين، بعنوان: البحث عن حياة مشحونة «عواطف ومخدات»
-مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور
-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: أين اختفت السامبا «بتاعتنا»؟
الصفحة السادسة
-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: كلمة السر في نهضة الدول
-مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: كيف نتعلم من الأمثلة السيئة
مقال رأي لـ ناجح إبراهيم، بعنوان: محمد والمسيح.. وواقعنا المعاصر
-مقال رأي لـ فاروق الدسوقي، بعنوان: 20 دقيقة في حضرة «سوار الذهب»
الصفحة السابعة
-مقال رأي لـ أحمد عاطف، بعنوان: «مئوية هيكل».. و«أنت من أهله يا أستاذ»
-مقال رأي لـ رامي جلال، بعنوان: بين المشاركة والمباركة!
-مقال رأي لـ الحسين محمد، بعنوان: أشرف مروان.. ضحية الأكاذيب الإسرائيلية
-مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: تاريخ صلاحية الأغنية الوطنية
الصفحة الثامنة
-مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: الحبر والدم.. أيام وحكايات «جمال الغيطاني» على الجبهة
-بروفايل.. «الغيطاني» مراسلا حربيا «إحنا دمنا كاكي»