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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: انطلاق العام الجديد في المدارس والجامعات

كتب:

محمد عزالدين
08:11 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- وزير التعليم: «الانضباط» عنوان العام الجديد والمناهج سترضى كافة أطراف المنظومة

- د. رضا حجازى لـ«الوطن» تزامناً مع انطلاق الدراسة اليوم

- لن نقبل بوجود أى طالب دون مقعد داخل فصله نستخدم الذكاء الاصطناعى لتقديم المحتوى للطلاب

- أعددنا 3 مسارات مجانية وبأجر رمزى كبدائل للدروس الخصوصية.. وإجراءات الدولة لسد عجز المدرسين غير مسبوقة.. وتيسيرات لحصول ذوى الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة

-اليوم.. انطلاق العام الجديد فى المدارس والجامعات

- تعليمات وزارية بحظر العقاب البدنى والنفسى للطلاب.. وتفعيل دور الإخصائى الاجتماعى

-«المتحدة»: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحى الرئاسة

- الشركة: نرحب بالتواصل مع حملات المرشحين للانتخابات فى إطار قواعد مهنية منظمة

- نافذة رأي

- فريدة الشوباشي: «شرَّفنى الأستاذ بإجراء حوار معه للإذاعة التى كنت أعمل بها فى باريس، وذهلت عندما قال لى إنه يتابعنى، كدت أطير من الفرح».

- الأب بطرس دانيال: «كم هى ثمينة كلمة «شكراً» عندما نتفوه بها للجميع وبنوعٍ خاص للذين هم محرومون منها ولا يسمعونها بسبب فقرهم وحرمانهم ومكانتهم الاجتماعية».

- محمد مسعود: «لم يكن جمال الغيطانى يعلم أن القدر الذى جعل الرئيس جمال عبدالناصر يُثنى على تحقيقه الصحفى سيجمعه به مرة أخرى، لكن هذه المرة وجهاً لوجه».

- أحمد عاطف: «يقينى أن تجربة الأستاذ هيكل هى بنت زمانها ونتاج عصرها وتحولاته الكبرى، وعلامة مضيئة فى تاريخ الأمة العربية، بما أضافته للصحافة والتاريخ وفن الكتابة».

- فاروق الدسوقي: «جلست إلى الجنرال «سوار الذهب» أحاوره، أستمع إليه بإنصات وإعجاب شديدين، هذا الرجل يشبهنى، نتقاسم سوياً الأرض والنيل وبعض الملامح والطباع».

- «الأوقاف»: «السيسى» خصص 50 مليون جنيه سنوياً لخدمة القرآن

- انتخابات الرئاسة التوكيلات مستمرة

- استمرار توافد المواطنين على الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد المرشحين

- «الوطنية»: لم نرصد مخالفات أو محاباة أو مضايقات لأحد فى مكاتب التوثيق

- بتوجيهات رئاسية.. المجمع الطبى للقوات المسلحة يستقبل «فولة» لعلاجه

- اللاعب لـ«السيسى»: «سعيد باهتمامك يا ريس وبشكرك كابن من أبنائك.. وربنا يقويك ويعينك»

- ليلة «الريمونتادا»

- الزمالك يواجه أرتا سولار فى الكونفيدرالية و«أوسوريو» يدفع بالقوة الضاربة

- الأهلى يستعد لإنبى وتعليمات للاعبين بالتخلص من ظاهرة إهدار الفرص

- «صلاح» يقود «الريدز» ضد توتنهام.. و«السيتى» يواجه وولفرهامبتون

 

الصفحة الثانية

-«الوطنية للانتخابات»: حريصون على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.. وسياسيون: حملات التشكيك ممنهجة

-«الهيئة»: لم نرصد أى مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد.. و«الجيل»: البيان حاسم وواضح وقرارات الهيئة تتفق مع أحكام الدستور.. و«مستقبل وطن» بسوهاج: الهيئة حريصة على تذليل العقبات لضمان سير العملية الانتخابية دون مشاكل

- «الريادة المصرى»: مكاتب الشهر العقارى لم تمنع أحداً من تحرير توكيل لمرشح رئاسى محتمل وندعم «السيسى».. و«الريس»: الشائعات والتشكيك أدوات يستخدمها المتنافسون فى أى استحقاق دستورى

-بالأغانى وأعلام مصر.. المصريون يواصلون تحرير توكيلات تأييد المرشحين

- مسيرة حاشدة فى «منيا القمح» لدعم ترشح الرئيس.. وأمين عام «مستقبل وطن»: وعى المواطنين بالاستقرار ظهر أمام مقار التوثيق

-رئيس الجالية المصرية بألمانيا: حررت أول توكيل لدعم ترشح «السيسى»

-علاء ثابت: مصر حققت إنجازات ملموسة فى عهد الرئيس.. ويجب استكمال بناء الجمهورية الجديدة

- دشّنا حملة «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج بضرورة المشاركة ودعم الرئيس.. ويجب علينا المشاركة فى العرس الديمقراطى

 

الصفحة الثالثة

-وزير التعليم: «الانضباط» عنوان العام الجديد.. وتوزيع الكتب بداية الدراسة.. والمناهج سترضى كافة أطراف المنظومة

-د. رضا حجازى فى حوار خاص لـ«الوطن» تزامناً مع انطلاق الدراسة اليوم

-أعددنا 3 مسارات مجانية وبأجر رمزى كبدائل للدروس الخصوصية ونستخدم «الذكاء الاصطناعى» فى تقديم المحتوى للطلاب

- سنفاجئ الطلاب بصغر حجم الكتب الدراسية دون إخلال بالمناهج.. ولأول مرة بنوك أسئلة من الرابع للثالث الثانوى.. ولا إلغاء للامتحانات الشهرية

- حظر واجبات الأطفال لأسباب تربوية.. ونبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات التعليم فى حدود الإمكانات المتاحة وترتيب أولوياتنا فى إدارة الموارد

- قررنا غلق المدارس الخطرة من الناحية الإنشائية لحين تأمينها.. والأدوار العليا لطلبة الصفوف العليا فقط.. ورفع الوعى بلغة الإشارة وإدراجها فى المناهج

 -إجراءات الدولة لسد عجز المدرسين غير مسبوقة.. ولن يكون هناك فصل واحد دون معلم.. وحوافز للمعلمين المنضبطين.. وخدمات استثنائية لذوى الهمم

- مدارس مصر مليئة بالطلاب الموهوبين.. وأطلقنا عدداً من المبادرات الرياضية والثقافية أبرزها «أولمبياد مصر والدورى والمسرح المدرسى»

 

الصفحة الرابعة

-إثارة ومفاجآت.. حصاد الجولة الثانية من المتعة: 14 هدفاً و6 ركلات جزاء دراما كروية.. و«لطفى وإمام وزيزو وتاو» فى الصدارة

- الراحة مرفوضة.. الأهلى يستعد لـ«إنبى».. وتعليمات للتخلص من ظاهرة إهدار الفرص

-ليلة الريمونتادا.. الزمالك بقوته الضاربة مع «أرتا سولار» بالكونفيدرالية

- الـ«بريميرليج» على صفيح ساخن.. «السيتى» ضد وولفرهامبتون.. و«صلاح» يقود ليفربول فى قمة توتنهام

 

الصفحة الخامسة

-نافذة رأي

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مئوية أسطورة الصحافة

-مقال رأي لـ هبة أمين، بعنوان: البحث عن حياة مشحونة «عواطف ومخدات»

-مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور

-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: أين اختفت السامبا «بتاعتنا»؟

 

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: كلمة السر في نهضة الدول

-مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: كيف نتعلم من الأمثلة السيئة

مقال رأي لـ ناجح إبراهيم، بعنوان: محمد والمسيح.. وواقعنا المعاصر

-مقال رأي لـ فاروق الدسوقي، بعنوان: 20 دقيقة في حضرة «سوار الذهب»

 

الصفحة السابعة

-مقال رأي لـ أحمد عاطف، بعنوان: «مئوية هيكل».. و«أنت من أهله يا أستاذ»

-مقال رأي لـ رامي جلال، بعنوان: بين المشاركة والمباركة!

-مقال رأي لـ الحسين محمد، بعنوان: أشرف مروان.. ضحية الأكاذيب الإسرائيلية

-مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان: تاريخ صلاحية الأغنية الوطنية

 

 

الصفحة الثامنة

-مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: الحبر والدم.. أيام وحكايات «جمال الغيطاني» على الجبهة

-بروفايل.. «الغيطاني» مراسلا حربيا «إحنا دمنا كاكي»

 

 

 

 

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