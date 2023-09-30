منح متنوعة بجامعة المنصورة الأهلية.. خصومات تصل لـ100% على المصروفات

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية في محافظة الدقهلية، عن توفير منح وخصومات للعام الجامعي 2023-2024 تصل نسبتها إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة.

منح وخصومات جامعة المنصورة الأهلية للطلاب

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة المنصورة الأهلية، كشفت الجامعة عن المنح والخصومات المقدمة لطلاب الجامعة للعام الدراسي 2023-2024 وهي بنسبة تخفيض 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية، ومنح بنسبة تخفيض 50% من قيمة المصروفات الدراسية للفئات التالية وهم «الطلاب ذوي الإعاقة، أبناء شهداء الجيش والشرطة، أبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية»، وتجدد سنويا بشرط نجاح الطالب.

كما أعلن موقع جامعة المنصورة الأهلية، أن هناك منحة تفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العالم التالي للتفوق، بنسبة تخفيض 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على المركز الأول والثاني في كل برنامج، على ألا يقل لتقدير المكافئ عن امتياز.

كما أكدت جامعة المنصورة الأهلية، أن هناك منح للتفوق الرياضي في العام التالي للحصول على الميدالية بنسبة تخفيض 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية، ومنحة بنسبة تخفيض 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية، ومنحة بنسبة تخفيض 20% للطالب الحاصل على ميدالية برونزية.

منح الدعم الاجتماعي بجامعة المنصورة الأهلية

ويُمنح الطالب الذي فقد عائله (ولي أمره) أثناء الدراسة بتخفيض نسبته 25% من قيمة المصروفات الدراسية، بناء على حالة أسرة الطالب الاجتماعية وبمذكرة تعرض فيها حالة كل طالب على حدة على أن تجدد الموافقة كل عام بشرط نجاح الطالب.