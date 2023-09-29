رابط صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن الشقق في سبتمبر 2023

الحصول على شقة سكنية أمر يطمح له كل شاب، وهو ما تتيحه الدولة بتوفير وحدات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومن بينها وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة.

وفي هذا الصدد، توضح الوطن في التقرير التالي رابط صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن الشقق سبتمبر 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة.

رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للمواطنين متابعة الشقق السكنية التي يتم طرحها من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2023 من هنـــا، كما يقدم الصندوق خدمات أخرى أبرزها مركز خدمة المواطنين، لإبلاغ عن المخالفات، وتقديم الشكاوى والمقترحات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا خلال أيام العمل الرسمية وغيرها من الخدمات الأخرى.

الاستعلام عن شقق 2023

وكانت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت في وقت سابق عن وجود طرح سكن اجتماعي ضمن مبادة سكن كل المصريين، في نهاية العام الجاري 2023، للفئات ذات الأولية، وهم الذين تقدموا للحصول على شقق ولم يحالفهم التوفيق.