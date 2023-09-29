أحمد سعد بعد نجاح حفله في الكويت: «إيه الجمهور اللي يفرح القلب ده»

أعرب الفنان أحمد سعد عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في دولة الكويت والذي رفع شعار كامل العدد.

أحمد سعد سعيد بحفل الكويت

وشارك أحمد سعد جمهوره مقطع فيديو من الحفل، وعلق عليه قائلا: «إيه اللي بيحصل ده وإيه الجمهور اللي يفرح القلب ده، شكرًا جمهور الكويت الغالي على الطاقة الإيجابية اللي هعيش بيها شوية كتير بعد الحفلة دي».

أغنية قلب صافي لأحمد سعد

وطرح أحمد سعد منذ أيام دويتو غنائي جديد مع اللبنانية مها فتوني عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات فارس قطرية، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات أغنية قلب صافي:

طول ما قلبك لسه صافي إوعى تزعل أو تشيل

إوعى حد في يوم يغير طبع فيك طيب جميل

الحياة مش سهلة يمكن والناس بقوا شيء يخوف

بس ربك برضه قادر يسندك لو يوم تميل