هاني شاكر يحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة بأغنية «بلاد البخت» بعد ساعات من طرحها 

حقق الفنان هاني شاكر، عبر قناته على «يوتيوب» 106 آلاف مشاهدة بأغنيته الجديدة بلاد البخت بعد ساعات قليلة من طرحها.

أغنية بلاد البخت

«بلاد البخت» من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر محمد جودة، وسبق وطرح شاكر مؤخرا أغنيتي الكبير، ومروق.

كلمات أغنية قليل البخت

ونالت الأغنية، إشادات الجمهور وتقول كلماتها:

قليل البخت لو سافر بلاد البخت… هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت… ده إيده على الدهب تتحط يبقى تراب.. يخبّط عالحظوظ تقفل في وشه الباب.. في ناس حظوظ ف السما وناس حظوظهم تحت.