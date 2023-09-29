وزير التعليم لـ«الوطن»: مشهد افتراش بعض الطلاب للأرض في المدارس لن يتكرر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يسمح بوجود طالب واحد دون مقعد، وأي مشهد تم تصديره عمدًا خلال فترات ماضية عن افتراش بعض الطلاب للأرض، لن يتكرر تحت أي ظرف، ووفرنا احتياجات المدارس من المقاعد.

وفرنا تمويلا خاصا للتعاقد مع 20 ألف عامل

وأضاف وزير التعليم في حواره مع «الوطن»: وفرنا تمويلا خاصا للتعاقد مع 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة في المدارس على مستوى الجمهورية، لأهمية وجود عمال في المدارس، سواء المنشأة قديما، أو حديثة الإنشاء، كما نجحنا في تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة حواسيب وطابعات، إضافة لعشرات المعاملة على مستوى الجمهورية، وقمنا بإمداد المدارس بمائة ألف مقعد جديد.

وتحدث الوزير عن مشكلة الكثافة في الفصول، قائلا: نبحث عن حلول غير تقليدية للتوجيه الصحيح للإمكانيات المتاحة بشكل يسمح لنا بتأمين الإتاحة للطلاب في المدارس، ورغم الصعوبات فهناك منظمات دولية مثل اليونسكو، أشادت بقدرة مصر على توفير الإتاحة للأطفال في المدارس، لم نقل ذلك على أنفسنا، ولكن هذا ما أعلنت اليونسكو، وهي مؤسسة دولية لها مصداقية ونزاهة وشفافية، ثم أن مصر أصبحت شريك أساسي في الشراكة التعليمية «جي بي إي»، وهذا إنجاز دولي لم يحدث من قبل.

وأوضح: لا يجب أن نتحجج بالظروف، ومن هنا نتحرك لترتيب الأولويات وإدارة الموارد بشكل محترف، فنحن نبني آلاف الفصول ونتعاون مع القطاع الخاص بشكل جيد، ولا ننكر أننا بحاجة إلى أموال لأغراض إنشائية، ولكن المهم أيضا أن نؤمن المدارس الموجودة، ونضيف عليها المزيد سنويا بما يتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.