أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة في مصر، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم في مختلف البنوك، إذ بلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث للبنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، كما سجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، كما سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.