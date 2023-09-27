استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-9-2023 في البنوك المصرية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقا لما أعُلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيها للشراء و8.22 جينها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما بلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و 8.19 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ 8.23 جنيه شراء و8.25 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وعن سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان بلغ 8.25 جنيه للبيع و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي إلى 8.18 شراء و8.25 جنيه بيع.