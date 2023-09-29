«الأرصاد الجوية»: أمطار رعدية في عدة محافظات اليوم وغدا

حذرّت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية في عدد من المحافظات اليوم وغدًا، بحسب توقعاتها، حيث من المقرر أن تشهد تلك المحافظات سقوط أمطار خفيفة إلى رعدية بدءًا من اليوم، ويستمر سقوط الأمطار خلال الأيام المُقبلة، فضلًا عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد غدا.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة محافظات

وأوضحت «الأرصاد» في بيان لها، أنّه من المتوقع سقوط أمطار رعدية اليوم الجمعة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، تبدأ خفيفة وتصل إلى رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا، وذلك على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة العظمى التي تسجل 45 درجة، والصغرى 29 درجة، واعتدال حركة الرياح لتبلغ سرعتها 28 كيلومترًا في الساعة.

حالة الطقس غدًا السبت

وبحسب توقعات «الأرصاد»، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية غدًا السبت على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس الأيام المقبلة بالتزامن مع انطلاق الدراسة، فإنّه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة في جميع المحافظات انخفاضًا ملحوظًا بقيم تتراوح بين 3 وحتى 4 درجات مئوية بدءًا من الأحد المقبل 1 أكتوبر، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس أول أيام الدراسة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الأحد 1 أكتوبر تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والصحراء الغربية، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ثاني أيام الدراسة

وتشهد حالة الطقس 2 أكتوبر المُقبل أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والصحراء الغربية، ومدن القناة، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ثالث أيام الدراسة

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، فإنّه من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 وحتى 40% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس رابع أيام الدراسة

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة يوم الأربعاء 4 أكتوبر.