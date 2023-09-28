تحرير 39 محضرا للمخالفين في حملات تموينية على الأسواق بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة، وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك، في الفترة من 25 أغسطس وحتى 24 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملات أسفرت عن تحرير 39 محضر جنح، بإجمالى مضبوطات تزيد عن 17 طن و 220 كيلوجراما، عبارة عن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات الطب البيطري في محافظة المنوفية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ المنوفية، فقد تم تنظيم حملات مكبرة برئاسة مدير إدارة المجاز بالمديرية وبالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام ومديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال تلك الوقائع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.