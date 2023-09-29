سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها في منهج «6 ابتدائي»: تفكير متحضر ونسير للأفضل

علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، على تدريس مسيرتها ضمن مناهج الصف السادس الابتدائي، قائلة إنَّ المسرح المدرسي عندما أقفل تسبب في تخريج أجيال بلا دراية بالفن والكتاب والعلماء، رغم كم المواد الدراسية.

أيوب: تدريس رواد الفن بالمناهج الدراسية تفكير متحضر

وأضافت «أيوب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» تقديم الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ التفكير في تدريس مسيرة فناني المسرح بالمناهج الدراسية هو تفكير متحضر، ونظرتنا الحالية أكثر تحضرًا ونسير إلى الأفضل.

لدينا تراث فني وفكري متنور

وتابعت سيدة المسرح العربي، قائلة: «نحمد الله أن لدينا تاريخا وحقائق وثوابت وتنويرا أيضاً ثري به تراثنا الفني.. وأرجو أن يكون لدى الشباب إلماماً ببلدهم وعظمتها وفنونها سواء التشكيلية أو الموسيقية وفنانينها العظماء».