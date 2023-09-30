مجتمع أكثر أمانا للأطفال.. مشروع لـ«يونيسيف» بصعيد مصر يناهض ختان الإناث

توفير مجتمع آمن يوفر حقوقا للطفل، شعار رفعته منظمة الـ«يونيسيف» العالمية الممولة لمشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال بمحافظات جنوب صعيد مصر (أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان) بعدد من القرى.

والمشروع تنفذه جمعية الطفولة والتنمية بمحافظة أسيوط، بالشراكة مع عدة جمعيات شريكة بمحافظات الصعيد.

مجتمع أكثر أمانا للأطفال

وأعلنت الجمعيات عقد اجتماع تنسيقي للمشروع، الذي يحمل نفس الاسم «مجتمعات أكثر أمانا للأطفال» ويتصدى لقضيتي ختان الإناث وزواج الأطفال، بالشراكة مع مديرية التضامن ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومي الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمراءة ومديرية الصحة والشباب والرياضة و الإعلاميين بكل محافظة.

التوعية بالفن والترفيه

ووضعت الجمعيات خلال اجتماعها التنسيقي آليات العمل بالمشروع واستخدام وسائل التوعية للقضاء على ختان الإناث والزواج المبكر بالقرى المستهدفة بمساعدة القادة المجتمعيين والدينيين بالمجتمع، فضلا عن الأنشطة التوعوية والترفيهية والفنية للفئات المستهدفة.

الجمعيات المنفذة للمشروع

وينفذ المشروع بمحافظة سوهاج بجمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع، وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بمحافظة أسيوط، وجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بمحافظة أسوان، وجمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا.