10 سنوات من الإنجازات.. طفرة في خدمات تداول وتوزيع الوقود محليا

شهدت منظومة تداول وتوزيع الوقود بأنواعه في السوق المحلية، طفرة في آليات عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين، في ضوء إجراءات التحسين المستمر التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتلك المنظومة على النحو التالي:

اختناقات البوتاجاز تصبح من الماضي

انفراجة حقيقية بمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز بعد زيادة قدرات تخزينه بالمواني والحقول

ترشيد استهلاك البوتاجاز بعد التوسع في توصيل الغاز الطبيعي

تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلية

واتخذ قطاع البترول إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلية بشكل آمن ومستقر للمستهلكين، وتجاوز التحديات والأزمات، الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في توفير هذه السلعة الاستراتيجية لتصبح شيئا من الماضي، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنبا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في المدن والقرى، التي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 17% في العام 2022-2023 مقارنة بعام 2015-2016 ، ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها:

- زيادة عدد المواني التي يمكن استقبال البوتاجاز عليها حيث نجح قطاع البترول في تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء دمياط ومينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز، وبذلك أصبح هناك 7 مواني استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر.

- زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من حوالى 78 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن في نهاية يونيه 2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجي من البوتاجاز.

زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية

- زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى حوالى 3093 مركزا.

- تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا في كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.