أسعار البترول العالمية تنخفض بشكل كبير اليوم لهذه الأسباب

انخفضت أسعار البترول العالمية بشكل كبير وواضح خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب قرار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوقت لاحق.

وقال موقع «إنفيستينج» إن أسعار البترول فقدت أكثر من 3 دولارات في العقود الفورية، من أعلى مستوياتها فيما يزيد عن 10 أشهر، الذي سجلته خلال تعاملات أمس الثلاثاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة 1.51% إلى 92.92 دولارا للبرميل، بعدما سجل الخام 95.96 دولارا الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي، وكذلك انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62% إلى 89.20 دولارا للبرميل، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى بجلسة أمس منذ منتصف نوفمبر أيضا عند 93.74 دولارا للبرميل.

العوامل المؤثرة على تحركات البترول

تراجعت أسعار النفط بشكل كبير اليوم، قبيل صدور قرار الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوقت لاحق من اليوم، حيث تشير توقعات الأسواق على نطاق واسع أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بهذا الاجتماع، مع عدم اليقين بشأن القرارات المقبلة أو مستوى ذروة سعر الفائدة المحتمل، والتي عادة ما تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي ومستوى الطلب على النفط.

وفي الوقت ذاته، تضررت أسعار النفط من قرار بنك الصين الشعبي صباح اليوم بشأن معدل الفائدة الأولي على الأقراض، حيث قام البنك بالإبقاء عليها دون تغيير، بعدما خفضها باجتماع الشهر السابق لدعم النشاط الاقتصادي الذي أظهر علامات واضحة على التعثر وسط تباطؤ الطلب المحلي واستمرار أزمة قطاع العقارات، ومع ذلك فقد فضل البنك المركزي لأكبر مستورد لخام النفط بالعالم التثبيت الفائدة للحد من الضغوط التي واجهها اليوان بالفترة الأخيرة، والتي دفعته لأدنى مستوياته منذ عام 2007.

انخفاض واردات ثالث أكبر مستهلك للنفط

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء، انخفاض واردات الهند ثالث أكبر مستورد لخام النفط بالعالم من النفط الخام للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، حيث خفضت مصافي التكرير الشحنات الواردة إليها من روسيا، تزامنا مع أعمال الصيانة الدورية، وهو ما بدء الاتجاه الهبوطي لأسعار خام برنت منذ أمس.