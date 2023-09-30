مركز التحكم الإقليمي للكهرباء بالمنيا.. مشروع طاقة عملاق يخدم 5 محافظات

مركز التحكم الإقليمي للكهرباء، يقع في مركز سمالوط، شمالي محافظة المنيا، ويخدم خمس محافظات هي المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، والوادي الجديد، ويأتي هذا المركز ضمن الإنجازات العملاقة التي جرى افتتاحها في عام 2021، في إطار مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية.

إقامة مركز تحكم إقليمي في مركز سمالوط

تقوم فكرة المشروع على إحلال المركز القائم بنجع حمادي بمنطقة كهرباء مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد في مركز سمالوط شمال غربي المنيا بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وتم التنفيذ بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

تحسين شبكة الاتصالات الكهربائية الحالية

يدير المركز عمليات التحكم في مجموعة من محطات الكهرباء، حيث يتحكم في 106 محطات تعمل بجهود مختلفة وتتراوح ما بين 132 كيلوفولت و66 كيلوفولت و33 كيلوفولت، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين شبكة الاتصالات الحالية وزيادتها، بحيث يتم ربط جميع المحطات بمراكز التحكم الإقليمية في الدولة.

وقد أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحجم المشروعات القومية التي تنفذ في المحافظة وبنوعيتها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بفضل القيادة الحكيمة، حققت إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات التنموية خلال السنوات الماضية، وقد ساهمت هذه الإنجازات في بدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث، والتي تعرف بـ«الجمهورية الجديدة».

وأوضح محافظ المنيا، أن المركز الجديد يخدم خمس محافظات، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالصعيد ورعايته، لاستمرارية توفير الكهرباء وضمان وصولها إلى مراكز الأحمال، وكذلك تقليل أوقات انقطاع التيار الكهربائي في الشبكة.