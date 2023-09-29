جامعة المنيا تعلن رابط التسجيل في مسابقة «Gen-Z» لدعم الأفكار الإبداعية

أعلنت جامعة المنيا تفاصيل مسابقة Gen-Z للأفكار الإبداعية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات.

نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة المنيا على «فيسبوك»، تفاصيل الاشتراك في مسابقة Gen-Z، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة، ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة.

تقديم دعم مالي لكل فريق بحد أقصي 2 مليون جنيه

وذكر بيان جامعة المنيا، أن المسابقة تقدم دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى مبلغ 2 مليون جنيه جوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.