سيامة 5 آباء كهنة خلال الاحتفال بعيد الصليب في المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي، أمس الخميس، بكنيسة الشهيد «فيلوباتير مرقوريوس» بمنطقة شلبي في مدينة المنيا، احتفالًا بعيد الصليب.

وأثناء القداس الإلهي أتم أسقف المنيا طقس سيامة خمسة آباء كهنة جدد، للخدمة بالكنائس التي ليس لها كهنة وتحتاج لرعاة يباشرون الخدمة بها.

أسماء الآباء الكهنة الجدد

والآباء الكهنة الجدد هم القس متاؤوس فخري، القس يوليوس حنا، القس أغابيوس حنا، القس بستافروس داوود، القس أغناطيوس عبيد، و حضر القداس وطقس السيامة المئات من أفراد الشعب القبطي من مدينة المنيا وعدة مناطق أخري، كما انضم للاحتفال بالسيامة عشرات الآباء الكهنة الذين التحقوا بقداس الأسقف بعد انتهاء القداسات في كنائسهم.

نصائح من الأسقف للكهنة الجدد

وخلال كلمته أوضح الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، دور الراعي وحمله للصليب عن طريق الاحتمال والبذل والتضحية من أجل شعبه، مزودًا الكهنة الجدد بالنصائح لبدء خدمتهم.