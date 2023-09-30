تطور كبير في المنظومة الصحية بالمنوفية خلال عهد الرئيس السيسي

تطور كبير شهدته المنظومة الصحية بمحافظة المنوفية، خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى إنشاء مستشفيات جديدة، ويتم بناء أخرى، كما شهدت الوحدات الصحية بقرى «حياة كريمة» تطورا هائلا في مركز الشهداء وأشمون، فضلا عن إمداد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المواطنين.

تطورات المنظومة الصحية في عهد السيسي

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرا في المجال الصحي في السنوات الماضية، مؤكدا أن القيادة السياسية تهتم بالمنظومة الصحية وتولي لها اهتماما كبيرا، موضحا أن من أهم المشروعات الصحية هو بناء مستشفى الطوارئ بالمستشفى التعليمي، التي تخدم كل أبناء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفى الباجور النموذجي، يعد صرحا طبيا عملاقا لخدمة ملايين المواطنين من أبناء المركز المراكز المجاورة، موضحا أن قرى «حياة كريمة» شهدت هي الأخرى إنشاء وحدات صحية على أعلى مستوى لخدمة المواطنين في القرى.

عبد الغني: جار العمل على إنشاء 4 مستشفيات جديدة

وأوضح، أن هناك مشروعات صحية عملاقة في محافظة المنوفية، جار العمل على تنفيذها مثل إنشاء مستشفى الشهداء المركزي، وإنشاء مستشفى أشمون الجديدة، وإنشاء مركز الأورام لخدمة كل محافظات الدلتا، وإنشاء مستشفى السادات الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تخدم الملايين من أبناء المحافظة.

وتابع، بأن المنظومة الصحية تشهد تطورا كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه دائما بوضع صحة المواطن أولوية، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي هي أهم المشروعات في المجال الصحي في مصر، التي ستطور كل المحافظات وتغير شكل الصحة في مصر.