علي معلول ببرنامج «كابيتانو مصر»: مش عايز أبقى مدرب بعد اعتزالي

خلال كواليس حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة ON، تحدث نجم النادي الأهلي التونسي، علي معلول، عن كواليس حياته اليومية بعيدًا عن كرة القدم، حيث قال «أنا مبحبش أطلع من البيت، وبسمع أغنية سطلانة لأنها جات في وقت كويس وطاهر حلى الأغنية بحركة الفوطة».

كواليس مباراة منتخبي تونس وفرنسا

أما عن كواليس مباراة منتخب تونس ومنتخب فرنسا في كأس العالم، أوضح معلول «مكانش حد مصدق إننا ممكن نكسب المنتخب دا، لأنه بطل العالم ومخسرش ولا مباراة».

وتابع معلول: «بعد ما أعتزل أول حاجة هعملها هاخد إجازة 3 سنين، أقعد مع عيالي ومراتي شوية، وأنا مش عايز أبقى مدرب وممكن أبقى مسئول أو أعمل برنامج حلو».