سمير نوح لـ«الشاهد»: اخترت الصاعقة لمشقة تدريباتها وحضرت كل الحروب حتى 1973

وثق الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، شهادته عن حرب أكتوبر 1973، وذلك خلال حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز».

وقال نوح، «التحقت بالقوات المسلحة سنة 1956 وتطوعت قبل الاعتداء الإسرائيلي على سيناء بسنتين، وشاركت مع الصاعقة البحرية في المجموعة 39، واخترت الصاعقة البحرية لمشقة وقوة تدريباتها، وشاركت في حروب 67 والاستنزاف و73».

وأضاف: «حصلت على فرقة معلمي الصاعقة والمهندسين العسكريين، وكل الفرق التي تؤهلني لأن القي بنفسي في النيران».

برنامج الشاهد

ويعد برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.