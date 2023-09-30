درجات الحرارة اليوم في مصر.. جو لطيف ليلا وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، درجات الحرارة اليوم السبت، وهو أول يوم ينطلق فيه الطلاب إلى المدارس والجامعات، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب للصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 36

بنها: الصغرى 25 والعظمى 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 29

سيوة: الصغرى 21 والعظمى 34

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

الزقازيق: الصغرى 25 لعظمى 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 39

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 39

المنيا: الصغرى 21 والعظمى 39

أسيوط الصغرى 22 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 43

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 45

حالة الطقس اليوم

وفيما يخص حالة الطقس اليوم فقد أشارت «الأرصاد»، إلى أنه من المتوقع أن يحدث تساقط للأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.