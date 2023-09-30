سبتمبر الحزين على المنطقة العربية.. مصرع الآلاف في زلازل وحرائق وفيضانات

تشهد المنطقة العربية عددا من الأحداث المأساوية، التي راح ضحيتها آلاف البشر بالإضافة لخسائر مادية تقدر بالمليارات، وهي سلسلة بدأت بزلزال المغرب وانتهت بفواجع العراق.

زلزال المغرب يخلف آلاف القتلى

في 8 سبتمبر الحالي، ضرب زلزال قوي مناطق من مملكة المغرب، وصلت قوته لـ 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في وقوع 2946 حالة وفاة و6125 مصابًا إضافة إلى انهيار 50 ألف مسكن، وقدرت خسائره بمليارات من الدولارات.

فيضان درنة في ليبيا

وشهدت مدينة درنة الليبية وصول العاصفة دانيال، التي أثرت على سدين في المدينة، مما أدى لانهيارهما، وحدث فيضان ضخم في المدينة اقتلع بنايات كاملة من جذورها وجرفها بساكنيها في البحر، مما أدى لوفاة 3845 شخصا، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

وتسبب فيضان درنة، في مقتل وتشريد عشرات الآلاف، بالإضافة لآلاف المفقودين، بينما تواصل الجهات المختصة جهودها في انتشال الجثث التي تظهر في البحر بعد تحللها وتأثرها بالبقاء في المياه لفترة.

حريق في سوريا يدمر مساحات زراعية واسعة

وشهدت بعض القرى السورية حريقًا ضخمًا، اليوم الجمعة، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد، وتسببت في دمار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرى «كاف الحمام» ووادي صافي، وسفح جبل جويدي، في منطقة الشيخ بدر بمحافظة طرطوس السورية، وشاركت مروحيات في محاولات إخمادها.

وبحسب وكالة الأنباء العربية السورية، فإن عناصر دائرة الحراج، التابعة لمديرية الزراعة في محافظة طرطوس، بالتعاون مع فوج الدفاع المدني والمجتمع المحلي، نجحت في إخماد حريق اندلع في الأراضي الحراجية والزراعية بقرية جنين في ريف مشتى الحلو، وأسفر عن أضرار بأشجار الزيتون والسنديان والبلوط والأعشاب.

صواعق في السعودية

ورفعت الأرصاد السعودية حالة الإنذار إلى الأصفر على بعض المناطق منها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك والباحة وحائل، بسبب سقوط أمطار متوسطة، وصواعق رعدية، بداية من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة وخاصة المرتفعات منها، مضيفًا أن المناطق الشرقية تشهد ضبابا، بالإضافة لبعض الظواهر القوية التي منها نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى تدني الرؤية الأفقية حيث تظهر الشبورة على مدى من 3 إلى 5 كيلومترات.

3 فواجع في العراق مرتبطة بالأفراح

وشهد العراق 3 حوادث مروعة بدأت بحادثة حريق قاعة زفاف في محافظة نينوي، يوم الثلاثاء، وأسفر عن مصرع 100 شخص وإصابة 150 آخرين، ثم إصابة 260 آخرين بحادث تسمم بسبب وجبة تناولها في حفل زفاف في قضاء الحويجة في محافظة كركوك الأربعاء، وانتهت بمصرع 7 من أسرة واحدة في حادث سير أثناء مشاركتهم في حفل زفاف بالزبيدية.