ضمن «حياة كريمة».. «تروس مصر» تطلق قافلة طبية بمركز كوم حمادة بالبحيرة

أطلقت مؤسسة «تروس مصر» للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، ومؤسسه راعي مصر وجمعية التكافل بقرية خربتا، قافلة طبية شاملة إلى القرية والقرى المجاورة بمركز كوم حمادة، محافظه البحيرة.

تنمية قرى الريف المصري

انطلقت القافلة تحت إشراف الدكتور هاني جميعي مدير مديرية الصحة بدمنهور، والدكتور أسامة عمار مدير الإدارة الصحية بكوم حمادة، ورمضان شوربيلة رئيس التفتيش المالي والإداري بالإدارة، والدكتورة خلود الزيات منسق القوافل الطبية بالمحافظة، ومحمد رمضان رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل بالقرية، بدعم وإشراف المستشار أحمد الحوفي والمستشار محمد الحوفي، وذلك في إطار مبادرة «العوده للجذور»، لتنمية قرى الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل المقرر إطلاقها بمركز كوم حمادة، وتطوير الوحدة الصحية بقرية خربتها، ودعم المعهد الديني الأزهري بالقرية.

مبادرة حياة كريمة

وتأتي القافلة في إطار دور مؤسسة تروس مصر للتنمية، للمساهمة في تنفيذ خطة وتوجيهات القيادة السياسية، لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية، في بناء الدولة الحديثة، والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور المجتمع المدني في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة البحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشرف على القافلة ميدانيا المستشار محمد الحوفي، إذ جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت الباطنة والعيون والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأطفال وجراحة العظام.

وشدد المستشار محمد الحوفي الداعم لتطوير قرية خربتها، على استمرار إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، مؤكدا حرصه على ان تضم القافلةنخبة من أعضاء هيئة التدريس، يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة.

إجراء الكشف الطبي على 1298 حالة

وأوضح أن القافلة الطبية شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي اليوم، وتم إجراء الكشف الطبي على 1298 حالة من أبناء قرية خربتها والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ووجه المستشار أحمد الحوفي، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة البحيرة، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.