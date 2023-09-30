بوتين يهنئ الشعب الروسي بمناسبة الذكرى الأولى لضم المقاطعات المتنازع عليها

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، شعب بلاده بمناسبة الذكرى الأولى لضم مقاطعات «دونيتسك-لوجانسك-زابوريجيا- خيرسون» إلى أراضي روسيا الاتحادية، مشيدا بشجاعة وطابع المواطنين الجدد.

وأكد بوتين، أننا ننتظر العمل الكبير في المستقبل، وسيتطلب تنفيذ برنامج واسع لإعادة إعمار وتنمية مقاطعات «دونيتسك-لوجانسك-زابوريجيا- خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف بوتين، أن روسيا بفضل حزم سكان المناطق الجديدة وإصرارهم، أصبحت أقوى، وسيتم التغلب على أي تحديات معًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أوكرانيا تستعد لشن هجوم جديد في أكتوبر

واتفق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد، في أوائل أكتوبر المقبل، في اتجاهي خيرسون وزابوريجيا، وأشار مصدر للصحفيين، إلى تمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مكيكولاييف لعبور نهر دنيبر.

كما تخطط قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، التي دربها بريطانيون، لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة الأمريكية سيؤثر على المساعدات لأوكرانيا في وقت حرج، رغم من أن الأموال المتفق عليها يجب أن تكون كافية للأسابيع المقبلة.