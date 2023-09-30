حالة الطقس اليوم.. حار نهارا على جميع الأنحاء وفرص لسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس اليوم، موضحة أنه يتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب للصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت «الأرصاد»، إلى أنه من المتوقع أن يحدث تساقط للأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويتوقع انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم السبت 30 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.