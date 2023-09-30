عاجل.. تحرك مفاجئ من الزمالك ضد كهربا بسبب الغرامة

أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي لنادي الزمالك، أن النادي سيقوم بالحجز على ممتلكات محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة، لحين سداد الغرامة الخاصة بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدير المالي لنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك سيقوم بالحجز على أرصدة وحسابات محمود عبدالمنعم كهربا، استنادا للحكم الصادر ضده بالغرامة الخاصة بنادي الزمالك من المحكمة الرياضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات خلال الساعات القادمة.

وشارك كهربا مؤخرًا مع النادي الأهلي، في مواجهة سان جورج الإثيوبي، بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقاد كهربا الفريق الأحمر للتأهل إلى دور المجموعات، حيث سجل ثنائية في فوز الأهلي على سان جورج برباعية نظيفة، من ركلة جزاء ثم رأسية متقنة، عقب كرة عرضية من محمد هاني، ليتفوق الشياطين الحمر بنتيجة 4-0.