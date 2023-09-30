زلزال قوي يضرب جنوب غربي المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، جزيرة ماكواري، جنوب غربي المحيط الهادئ، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وتقع جزيرة ماكواري، ضمن الحدود السياسية لأستراليا، وعلى بُعد منتصف الطريق بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية في جنوب غرب المحيط الهادئ.

الزلزال ضرب جزيرة ماكواري

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزيرة ماكواري في جنوب غرب المحيط الهادئ، على مسافة 1230 كيلومتر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة هوبارت عاصمة جزيرة تسمانيا على بعد 240 كيلومترا من الساحل الجنوب الشرقي لأستراليا.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة ماكواري في جنوب غرب المحيط الهادئ على مسافة 1194بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة سيجنيت.